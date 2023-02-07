اخبار السعوديه

الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الاستثمار في السياحة الآن فرصة ماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عقوبة نشر وثائق الخلع والطلاق تصل 500 ألف ريال والسجن

الرياض - محمد الوسيري - كشف فهد الشماسي، منظم رحلات سياحية، ملامح برنامجه السياحي، مشيرًا إلى أنه يركز على إبراز الثقافة السعودية والعادات والتقاليد.

وقال الشماسي خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إنه اصطحب السياح إلى منزل الوالد والوالدة ليجلسوا معهم ويتفاعلون مع معايشات الحياة اليومية للعائلة السعودية.

رؤية 2030

وأوضح الشماسي أن الاستثمار في السياحة الآن هو الفرصة الماسية؛ لأن السياحة ضمن أعمدة رؤية 2030.

ولفت منظم الرحلات إلى أن صندوق التنمية السياحي ساهم في خلق الفرص للمبتدئين للحصول على دعم مادي لتنفيذ مشاريعهم السياحية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا