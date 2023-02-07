شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح حالة لا تتطلب إرفاق مستندات إثبات الدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح حساب متابعات الخليج 365 إحدى الحالات التي لا تتطلب إرفاق مستندات لإثبات مصادر الدخل، خاصة إذا كان المشترك حالته الاجتماعية “متزوج”.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، اليوم الاثنين، حيث سأل: أنا متزوج وعندي شقه إيجار وأريد إضافة الشقة والبرنامج يرفض، ليجيب الحساب قائلًا: في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يتطلب إرفاق مستندات.

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صرف دفعة فبراير

في وقت سابق، حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365، موعد صرف الدعم للدفعة 63 لشهر فبراير الجاري للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، أنه سيتم في يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير، مؤكدًا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.