6 شكاوى تشغل البلديات - #عاجل

سجلت منصة بلدي خلال الربع الرابع من العام الماضي 1639 بلاغا من المواطنين عن الخدمات المقدمة، ممثلة في 6 مشاكل، بينما استنفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لمعالجة البلاغات، وتحسين عمل الخدمات بما يتواكب مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة في الجودة وتطوير الخدمات، وأنجزت وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية للعام الماضي 5 إنجازات.

طلبات الرقابة

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في منصة بلدي، الشكاوى الأكثر شيوعا خلال الربع الرابع من عام 2022 على منصة بلدي، وتصدرت «لا يمكن لموظفي الرقابة اللاحقة في البلديات إلغاء طلب تعديل الرقابة بسبب أنه لا توجد صلاحية متاحة لحذف طلبات الرقابة الشكاوى» بـ409 شكوى، وجاء ثانيا، ظهور ملاحظة «عدم الارتباط لأن تاريخ العقد يشير إلى انتهائه» بسبب أنه يتم التحقق من تاريخ الانتهاء عقد النظافة عند التقديم على خدمة تعديل أو إلغاء رخصة تجارية بـ369 شكوى، وعدم استرجاع بيانات القرار المساحي ثالثًا بـ304 شكاوى، ولا يمكن التقديم على خدمة إصدار شهادة إشغال للرخص القديمة، وخدمة تصحيح وضع مبنى قائم رابعًا بـ280 شكوى، ولا يمكن إصدار تقرير فني على رخصة بناء خامسًا بـ156 شكوى، ومشكلة إلزامية مرفق معاملة الاشتراطات مطلوب بأمانة العاصمة المقدسة سادسًا بـ121 شكوى.

تصحيح الخدمات

سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باتخاذ القرارات التصحيحية ومعالجة الخدمات، والتي تمثلت في: إضافة خاصية لمشرف الرخص بإلغاء الفاتورة، وتصحيح حالة التحقق مع منصة مدينتي، ومعالجة مشكلة استرجاع البيانات وتقديم الطلبات وإدخال أي قيمة، وتفعيل التحقق من نوع الرخصة إلزامية التأمين، ومعالجة مشكلة التقديم على خدمة إصدار تقرير فني، وإتاحة إلزامية معاملة الاشتراطات في خدمة الإصدار الجديد، مشيرة إلى أنها تعمل على رفع نسبة رضا عملائها، وتقديم الخدمة الأمثل في مجال خدمة العملاء، وتجربة العميل، للوصول إلى الجودة المنشودة، وتدريب الموظفين على طبيعة العمل، مؤكدة أن جانب الشكاوى والاقتراحات المقدمة من عملاء منصة بلدي تؤخذ بعين الاعتبار للتحسين من عمل الخدمات.

5 إنجازات

أنجزت وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية لعام 2022 خمس إنجازات ممثلة في: إطلاق خدمة توثيق عقد إيجار مع المنصات العقارية لمنتج إيجار، وإطلاق خدمة الشركات، وخدمة إصدار فاتورة لمنتج الفرص الاستثمارية، وإطلاق الخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري -90 يومًا، ومنصة المشاركة المجتمعية لمنتج تجربة العميل.

بلاغات وإنجازات

1639 شكوى لخدمات بلدي

6 مشاكل للخدمات

6 قرارات تحسينية

5 إنجازات للتحول الرقمي والمدن الذكية

الشكاوى الأكثر شيوعًا

عدم إلغاء طلب تعديل الرقابة: 409

ملاحظة عدم الارتباط: 369

عدم استرجاع بيانات القرار المساحي: 304

خدمة إصدار شهادة إشغال للرخص القديمة: 280

عدم إصدار تقرير فني: 156

مشكلة إلزامية مرفق: 121