مسابقة لتطوير حي عشوائي - #عاجل

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فكرة تطوير حي عشوائي غرب المسجد النبوي من خلال وضع مسابقة للمكاتب الهندسية والأفراد وطلاب الجامعات لتصميم الحي بصورة عصرية مع المحافظة على التراث، مقابل جوائز مادية، بهدف تطوير وتحسين الموقع الحالي.

وانتهت، الاثنين، مهلة استكمال مشروع نزع ملكيات العقارات لصالح توسعة المنطقة المركزية الشمالية في المدينة المنورة للمسجد النبوي، في حين انتهت مهلة إخلاء العقارات لتنفيذ 8 مسارات لعدد من الطرق في المدينة لتوسعة بعض الشوارع وإنشاء شارع جديد مواز لطريق قباء، والذي أصبح جادة للمشاة يربط بين المسجد النبوي ومسجد قباء.

إعلان مسبق

وأعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة البدء بصرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز والمناطق المحيطة به، ودعت ملاك العقارات إلى مراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء إجراءات التعويض في النطاق المحدد، تمهيدًا لإزالة العقارات وتجاوزت العقارات المراد إزالتها في النطاق المحدد عشرات العقارات، حيث من المتوقع أن تبدأ الإزالة اليوم بناء على الإعلان المسبق من قبل الهيئة.

جادة للمشاة

في المقابل أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تنفيذ 8 مسارات، منها استحداث مسار جديد مواز لطريق قباء ليصبح الطريق الرابط بين الدائري الأول المحيط بالمسجد النبوي ومسجد قباء، بعد أن تم تحويل طريق قباء لجادة للمشاة ضمن أنسنة المدن، فيما تم الإعلان عن سبع مسارات طرقها نافذة لكن يتطلب توسيع من خلال إزالة بعض العقارات المعترضة للمسارات، والتي بدأت أمانة المدينة بتنفيذها على بعض المواقع عقب انتهاء إجراءات التسليم؛ وذلك لمحدودية العقارات على بعض المسارات، وسبق لأمانة المدينة الإعلان عن موعد انتهاء المهلة استعدادًا لتنفيذ المسارات وتوسعتها، والتي تدخل في نطاق الدائري الثاني والثالث.

أنسنة المدينة المنورة

- تطوير المناطق العشوائية.

- خلق شكل جمالي ومعماري فريد.

- المحافظة على الهوية العمرانية.

- تطوير جزء من حي الأصيفرين.

- تنفيذ الفكرة مستقبلا ببعض الأحياء.