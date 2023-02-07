السعودية اليوم / أصحاب السمو والمعالي يزورون معرض وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر التقني الدولي "ليب23"



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

زار معرض وزارة الداخلية المشارك في جناح

واطلع أصحاب السمو والمعالي على أبرز خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية من خلال منصة "أبشر"، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، كإصدار هوية بدل فاقد، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات، إضافة إلى مبايعة المركبات إلكترونيًا، ومزاد اللوحات الإلكتروني، وإسقاط المركبات المقدمة من الإدارة العامة للمرور، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات، وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات "أبشر" على الأجهزة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسزار معرض وزارة الداخلية المشارك في جناح السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي "ليب23" صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالعزيز البسامي، حيث تستعرض الوزارة لزوار المؤتمر خدماتها الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي.واطلع أصحاب السمو والمعالي على أبرز خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية من خلال منصة "أبشر"، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، كإصدار هوية بدل فاقد، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات، إضافة إلى مبايعة المركبات إلكترونيًا، ومزاد اللوحات الإلكتروني، وإسقاط المركبات المقدمة من الإدارة العامة للمرور، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات، وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات "أبشر" على الأجهزة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.// انتهى //00:35ت م0006

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