

جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات جدة ورابغ وبحرة والليث بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز الشعيبة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة من صباح اليوم، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساء.

// انتهى //

00:06ت م

0002





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات جدة ورابغ والليث وبحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.