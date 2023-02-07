شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المغربي: ننتظر بكل حماس فوز الأهلي أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام عبد المالك أبرون عضو الاتحاد المغربي لكرة القدم، بالتعليق على مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره ريال مدريد، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ريال مدريد، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث أبرون خلال تصريحات تليفزيونية: الأهلي يلعب في بيته والجماهير المغربية تؤازره بشكل مستمر ونحن سعداء به.

وتابع: شخصيا عندما كنت رئيسا لنادي المغرب التطواني، وكانت لدينا مباراة أمام الأهلي، استقبلونا بشكل رائع في القاهرة وقتها.

وأضاف: إن شاء الله سيفوز الأهلي على ريال مدريد، الذي خسر أمس خسر أمام مايوركا في الدوري الإسباني.

واستكمل: ننتظر فوز الأهلي وتحقيق المفاجأة والذهاب إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية.. وبلا شك الجماهير المغربية ستؤازر الأهلي أمامالريال.

واختتم: لا يوجد شك في مؤازرة الجماهير المغربية للاهلي في مباراة ريال مدريد.