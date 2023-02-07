شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من ماريجا قبل فلامنجو في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام موسى ماريجا لاعب الهلال السعودي، بالتعليق على مواجهة فريقه أمام نظيره فلامنجو، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره فلامنجو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث ماريجا في تصريحات تليفزيونية: مواجهة الوداد كانت صعبة، وتفاجأت بمستوى الفريق، لعبنا بطريقة الدفاع الجماعي ككتلة واحدة، وتمركزنا جيدا.

وتابع: كان الأداء جيدا بالشوط الأول، لكن في الشوط الثاني استطاع الوداد تسجيل هدفه الأول من ضربة ركنية، واستطعنا العودة في آخرالدقائق، وأعتبر هذا من حسن حظنا، لإكمال المشوار بالبطولة.

وأضاف: مباراة نصف النهائي ضد فلامنجو ستكون صعبة جدًا، والأهم هو عملية الاستشفاء، لأن الوقت قصير بين المواجهتين.

وأتم: جمهور الوداد المغربي شكل ضغطا كبيرا، خاصة أثناء ركلات الترجيح، وصافرة الحكم بالكاد كنا نسمعها بسبب التشجيع، وأعجبني تفاعل جماهير الوداد وحماسهم وكثافة حضورهم في المدرجات.