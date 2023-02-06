شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يعلق على الاستعدادات لمواجهة فلامنجو بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام النيجيري أوديون إيجالو لاعب فريق الهلال، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره فلامنجو، ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره فلامنجو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث إيجالو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: أجرينا صباح اليوم، مراننا الأخير قبل مواجهة الغد، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز في المباراة.

وتابع: شاهدت مباريات لفريق فلامنجو، وهم يملكون لاعبين متميزين، وكذلك نحن علينا مواصلة العمل لتحقيق التأهل.

وسينتظر الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو، لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال السعودي من التأهل لدور نص نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز أمام نظيره الوداد المغربي بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة.