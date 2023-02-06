شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يحل أزمة الهلال قبل مواجهة فلامينجو بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والذي سيواجه فيها نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023.

دياز يستقر على بديل الثنائي الغائب عن مواجهة فلامينجو

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مباراة فلامنجو البرازيلي، وهو يعاني من غياب 7 لاعبين، وهم: "أندري كاريلو - سلمان الفرج - محمد كنو - ياسر الشهراني - محمد البريك - حمد اليامي - عبدالإله المالكي".

ويسعى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لتعويض غياب بعض اللاعبين خلال المواجهة المرتقبة غدا.

وكشفت تقارير صحفية سعودية على أنه من المنتظر أن يدفع دياز بلاعب الوسط الشاب مصعب الجوير في خط الوسط إلى جانب كويلار، بالإضافة إلى وجود عبدالله عطيف، كورقة بديلة في كتيبة الزعيم.

وأكدت التقارير على أن دياز، سيعتمد على المالي موسى ماريجا في مركز الجناح الأيمن من أجل تعويض غياب البيروفي أندريه كاريلو، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الوداد المغربي.

موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، مساء غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.