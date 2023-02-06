شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من دياز قبل مباراة الهلال وفلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره فلامنجو، في بطولة كأس العالم.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره فلامنجو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث دياز خلال المؤتمر الصحفي: نحن متحمسون لمواجهة فلامنجو، لدينا معلومات كاملة عنه، ونحن في غاية التركيز، لدينا الكثير منالإيمان للعب بشكل قوي.

وتابع: مباراة الغد ستكون مختلفة لأن فلامنجو يلعب بطريقة هجومية، أظن أن المباراة ستكون مفتوحة لكل الاحتمالات، والثقة بالفوز فيمجال المباريات الدولية لا بد أن تحضر فهذا يعد أمرا مهما.

وأضاف: فلامنجو يظل فريقا كبيرا وبطل الليبرتادوريس ونحن الهلال بطل آسيا وفريقنا أغلبه من اللاعبين الدوليين، لذلك المباراة ستكونممتعة.

وأردف: لعبنا 4 أشواط أمام الوداد المغربي مؤخرا، بعكس فلامنجو الذي لم يلعب أي مباراة منذ أسبوع، ويجب أن نضع ذلك في الحسبانلياقيا لنظهر بشكل لائق أمامهم.

وأشار: فزنا عن جدارة واستحقاق على الوداد المغربي، وأمام فلامنجو لدينا كامل الإمكانيات لقلب الموازين.

وأكمل: فلامنجو لديه إمكانيات هجومية كبيرة، لذلك يجب أن نركز على ألا نرتكب الأخطاء الدفاعية.

وواصل: هذا هو الظهور الثالث للهلال في كأس العالم للأندية، ولم يسبق للنادي الوصول للمباراة النهائية، هذا أكبر حافز بالنسبة لنا، نتطعبقوة للفوز غدا.

وأتم: فلامنجو فريق كبير، لكن أمامنا فرصة للمضي قدما ويجب أن ننتهزها، وأهنئ المغرب على تنظيمهم الرائع للبطولة، سواء كان ذلك في الرباط أو حتى طنجة.