الشورى يوافق على تعديلات بنظام صندوق التنمية الزراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل عدد من مواد مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية، المعاد إليه لدراسته عملا بالمادة الـ17 من نظام المجلس، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد. وصوت المجلس بالموافقة بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع النظام على تعديل عدد من مواد مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية، كما صوت بالموافقة على مشروع مذكرة حول منح المملكة صفة شريك الحوار في منظمة شنجهاي للتعاون. وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مشروع المذكرة. وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مشروع المذكرة. موافقات





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