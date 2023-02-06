جامعة جازان تدشن معرض اليوم العالمي للسرطان

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وأشارت عميدة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتورة منال المالكي إلى أهمية تنظيم فعالية اليوم العالمي للسرطان للإسهام في زيادة مستوى الوعي لدى المجتمع وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض، مبينة أن الكلية تفاعلت في هذا اليوم ، وذلك بمشاركة طلابية واسعة لتوعية أفراد المجتمع بمرض السرطان ومسبباته وطرق الوقاية منه وأعراض الإصابة به وتوضيح خيارات العلاج منه إضافة إلى توزيع منشورات توعوية للمجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن بجامعة جازان أمس معرض اليوم العالمي للسرطان، تحت عنوان «لست وحدك مع السرطان»، الذي نظمته كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان «شريان» ولجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد عريشي.وأشارت عميدة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتورة منال المالكي إلى أهمية تنظيم فعالية اليوم العالمي للسرطان للإسهام في زيادة مستوى الوعي لدى المجتمع وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض، مبينة أن الكلية تفاعلت في هذا اليوم ، وذلك بمشاركة طلابية واسعة لتوعية أفراد المجتمع بمرض السرطان ومسبباته وطرق الوقاية منه وأعراض الإصابة به وتوضيح خيارات العلاج منه إضافة إلى توزيع منشورات توعوية للمجتمع.

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