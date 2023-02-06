تسجيل الكتروني للمستجدين في 12 ألف مدرسة ابتدائية

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وأكد البنيان أن الوزارة حريصة على مواكبة التقنيات، وتعزيز الحوكمة في جميع المراحل الدراسية، من بداية المرحلة إلى نهايتها، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسساتها التعليمية وأولياء أمور الطلاب، خلال هذه الخدمة في مناطق المملكة المختلفة، إلى جانب التعامل مع القطاعات أصحاب العلاقة الأخرى فيما يخص المدارس، سواء كان في التخصيص، أو هيئة الحكومة الرقمية، وغيرها من القطاعات.وتتعرف الخدمة على الطلاب بمجرد بلوغهم السن النظامية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، خلال الربط الالكتروني مع بيانات المستفيدين المسجلة في الجهات ذات العلاقة، مثل: مركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للعقار، والبريد السعودي «سبل»، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، وفق حوكمة دقيقة ودخول آمن، خلال النفاذ الوطني الموحد.
وتسهم الخدمة الالكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة، بحلول العام الدراسي الجديد 1445، إذ من المتوقع أن يستفيد منها في المرحلة الأولى من الإطلاق أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.
خدمة «التسجيل الالكتروني»
- تساعد أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم الكترونيا في المدارس المحددةالتسجيل وفقا لبيانات عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية
- تسهيل تجربة المستفيد وتنظيم رحلة تسجيل الطلاب المستجدين
- ضمان توفير فرص عادلة لتسجيلهم واستيعابهم خلال المفاضلة
- تحسين خطة التوسع في المدارس ومعرفة وتحديد الاحتياج الفعلي
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