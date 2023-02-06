إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن قسم الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنقاذ طفل وطفلة، دخلا في غيبوبة تامة إثر اندلاع حريق في منزلهما.

وجرى على الفور التعامل مع الحالتين بما يتطلبه الوضع الصحي لهما.

وبعد اتخاذ الإجراء الإسعافي اللازم في قسم الطوارئ، تم تحويلهم إلى قسم العناية المركزة لمتابعتهم تحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة للحالتين من قبل الأطباء والممرضين، حتى استقرار حالتهم الصحية، وخروجهم من العناية المركزة بعد أسبوع، وتحويلهم إلى قسم التنويم وهم بحاله صحية جيدة.

من جهة ثانية نجح فريق طبي مختص في علاج الأورام بمنطقة الجوف من استئصال ورم يفوق 2 كجم من مريضة خمسينية في عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف الساعة تكللت بالنجاح.

وبين الفريق الطبي أن الورم يعد من الأورام النادرة جدا والسريع في نموه ويشكل مخاطر توسعية كبيرة في الجسم.