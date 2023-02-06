تكريم أفضل مسعفي الجلطات القلبية والسكتة الدماغية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتفانيهم في العمل على حفظ الأرواح، كرمت جائزة أداء الصحة في حفلها السنوي، أمس الأول، أفضل المسعفين في مساري الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وأفضل مستشفى ومعمل في المسار ذاته، الذي يشخص الحالة في الموقع وأثناء النقل، ليصل بها إلى إجراء القسطرة مباشرة.

وتعد هذه اللفتة لهذه الجهود التي لا تقدر بثمن، لفتة رائعة لأنها تحفظ الأرواح، وتسخر كل الإمكانات، وتتسابق كل يوم مع الزمن لتُبقي والدا لأولاده وابنا لوالديه.

وسلطت جائزة أداء الصحة الضوء على جانب إنقاذ الأرواح، والبذل الذي ينقله العاملون في هذا القطاع من أبطال الهلال الأحمر، إذ كرمت الجائزة أفضل المسعفين في زمن الاستجابة والجودة لمسار السكتات الدماغية، وأفضل مستشفى لاستقبال مسار السكتات الدماغية، الذي يختصر الزمن دون المرور على أقسام الطوارئ، ليصل إلى إجراء العملية بشكل مباشر.

يذكر، أن بعض الفرق الإسعافية أنقذت مصابين بجلطات قلبية في غضون 16دقيقة من مباشرة المريض في موقعه، ثم إجراء التخطيط والتواصل مع الطبيب والوصول لمعمل القسطرة، فيما أنقذت أحد المستشفيات الفائزة 268 حالة سكتة دماغية في المسار السريع، وتمكين المسعفين والكوادر الطبية من الإنقاذ السريع.

مسارات الجائزة







الكشف المبكر والوقاية



كفاءة الوصول للرعاية



الرعاية الممكنة رقميا



تحسين الرعاية الحرجة



تقديم الرعاية المتخصصة



أهداف الجائزة