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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الأسرة الدائم والفعال مع المدرسة كفيل بحماية أطفالها من التنمر بكل أشكاله. ووفقا لإحصائية صدرت عن مركز الملك عبدالله للأبحاث، ونشرها مجلس شؤون الأسرة، فإن 47% من الطلاب يتعرضون للتنمر المدرسي. ويتخذ التنمر المدرسي 4 أشكال تتضمن التهديد بالكلمات كالتوبيخ والشتائم والسخرية والاستهزاء، إلى جانب الاحتكاك الجسدي كالضرب، وكذلك استخدام عبارات وإشارات غير لائقة. وأشار المجلس إلى 5 علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر، منها الصمت والموافقة الدائمة على الحوار وفقدان الشهية والعزلة الاجتماعية، إلى جانب ظهور كدمات وجروح على جسده، والتلعثم في الكلام وفقدان الثقة، وأخيرا الأحلام والكوابيس الملازمة له. وأشار المجلس إلى 5 علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر، منها الصمت والموافقة الدائمة على الحوار وفقدان الشهية والعزلة الاجتماعية، إلى جانب ظهور كدمات وجروح على جسده، والتلعثم في الكلام وفقدان الثقة، وأخيرا الأحلام والكوابيس الملازمة له. أشكال التنمر المدرسي التهديد بالكلمات كالتوبيخ والشتائم السخرية والاستهزاء الاحتكاك الجسدي كالضرب استخدام عبارات وإشارات غير لائقة طرق الحماية من التنمر إرشاد الطفل إلى مشاركة ما يتعرض له تشجيع الطفل على الانضمام للنشاط المدرسي توعية الطفل بالطرق الصحيحة لمواجهة التنمر تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية الجوانب الإيجابية

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