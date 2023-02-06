شكرا لقرائتكم خبر رقم موحد لتعزيز التواصل في «الحياة الفطرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في نقلة نوعية، دشن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نظام الاتصال الموحد بالرقم 19914، بهدف تحويل نظام الاتصال في المركز من الطرق التقليدية إلى الأنظمة التفاعلية الحديثة.

وأوضح أن النظام الجديد يعمل على توحيد طرق وآليات العمل، والتعامل مع الجمهور بمختلف احتياجاتهم وطلباتهم، خلال نظام واحد مرتبط مع جميع القنوات. كما يهدف النظام أيضا إلى تقديم مزيد من الخدمات التي تشكل إضافة نوعية في مجال الحياة الفطرية وتنميتها، كما سيمكن خلالها تعزيز التواصل بواسطة عدة قنوات ذوات استجابة سريعة لكل المهتمين.

وأضاف المركز: «تتم العناية بالاستفسارات الواردة من شكاوى واقتراحات وغيرها، وتوفير كل ما يلزم من معلومات وبيانات بهذا الخصوص، مع تحديث المحتوى بشكل دوري، ويستقبل المركز ويتابع خلال النظام البلاغات الخاصة بالكائنات الفطرية، وكل ما يتعلق بها بشكل مفصل، ويوفر كذلك المعلومات المتعلقة بالتصاريح والتراخيص الصادرة من المركز.

وبين أن النظام الجديد يأتي ضمن منهجية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتقديم خدمات على مستوى عال من الدقة والشفافية والاحترافية، بما يضمن تحقيق الجودة في تلبية احتياجات العملاء، والوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتعزيز كفاءة الأداء خلال استخدام تكنولوجيا حديثة، وموظفين مدربين.

أهداف النظام الجديد:

