شكرا لقرائتكم خبر «ملكية العلا» تعيد ترميم هيكل وجه امرأة من عصر الأنباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى خبراء في مجال الآثار بالهيئة الملكية لمحافظة العلا إعادة بناء رقمية لهيكل وجه امرأة تعود للعصر النبطي وتعرف باسم «هنّات»، حيث تم اكتشافها في مدينة «الحجر» التي تم تصنيفها كأول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة منذ 15 عاما.

ويعتقد خبراء الآثار، أنها توفيت في القرن الأول قبل الميلاد ووضع جسدها في مقبرة تم اكتشافها في العام 2008م داخل «الحجر» وظلت لنحو ألفي عام، وأكدت الدراسات على أهمية مكانة «هنّات» في المجتمع النبطي، حيث امتلكت الثروة الكافية للحصول على مقبرة خاصة لها في «الحجر».

وأصدر عدد من الخبراء في حضارة الأنباط، ملفا تعريفيا، مزودا بصور لملابس «هنّات» ومجوهراتها لوضع الحدود العلمية وإعطاء إرشادات دقيقة وشرح مفصل لإعادة بناء وجهها، وانضم إلى هذه النخبة من الخبراء فريق إنتاج يملك خبرة في الأنثروبولوجيا وإعادة البناء وصنع النماذج المادية، ومن المقرر أن يتم عرض هيكل «هنّات» في مركز الزوار في مدينة الحجر التاريخية.

وأشارت ليلى تشابمان، خبيرة التجارب القصصية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن الزوار سيحظون بتجربة تاريخية لمشاهدة «هنّات» حيث نشأت وعاشت في «الحجر»، وستعطي تصوراً عن تاريخ الأنباط وحضارتهم في العلا.

جهود هيئة العلا:

- منح زائري مواقع الحجر فرصة الاطلاع على ما تتمتع به.

- إبراز الإرث التاريخي للمنطقة والحفاظ عليه.

- نقل وتحليل القطع الأثرية ومحتوياتها؛ لصياغة قصة علمية جاذبة للزوار.

- إنشاء «معهد الممالك » الذي سيقام في منطقة دادان.