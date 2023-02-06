تأهيل أول دفعة من جوالة محمية الملك عبدالعزيز

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وخضع المتأهلون إلى برنامج تدريبي مكثف امتد نحو 150 ساعة تدريبية، نظرية وتطبيقية، إذ انقسم البرنامج التدريبي إلى قسمين: «تدريب ميداني» تمثل في التدريب على التواصل في حالة الطوارئ، والتواصل الفعال مع الجمهور، والقيادة البرية، والحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية، و»تدريب إلكتروني» شمل المهنية في حل المشكلات والتواصل المثمر ومهارات التفاوض والإقناع والتعامل، وأساسيات معايير الجودة، وسلامة الفعاليات الترفيهية. وحصل المتدربون في نهاية البرنامج على رخصة «مفتش بيئي معتمد» من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.وكانت الدفعة الأولى من «جوالة المحمية» من أهالي وسكان المحمية، انطلاقا من حرص الهيئة على إشراك المجتمع المحلي في حماية الثروات الطبيعية، حيث سيعمل فريق الجوالة على الحفاظ على أمن وسلامة زوار ومرتادي المحمية، وتوعيتهم تجاه السلوكيات المؤثرة على البيئة والحياة الفطرية، ورصد وحصر المخالفات بأنواعها، وتقييم مستوى النظافة داخل المحمية، إلى جانب الحفاظ على أمن وسلامة مرافق الهيئة داخل المحمية.
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