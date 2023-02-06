أقراص مخدرة تحيل 4 مواطنين للنيابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم 63,443 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومبلغ مالي. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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