إغلاق 711 منشأة مخالفة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة نحو 31 ألف جولة رقابية خلال يناير الماضي، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية. وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينا أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 19,678 منشأة صحية و12,019 منشأة تجارية وإغلاق 711 منشأة مخالفة. وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 21,779 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين. وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 21,779 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

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