برنامج لقواعد السلوك الوظيفي بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس، ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والتدريبية والإثرائية النسائية، بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، برنامجا تدريبيا بعنوان «قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل». وقدمت البرنامج الذي استهدف منسوبات الوكالة والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي مساعدة مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بجامعة طيبة حنان الجهني، والذي تناول 3 محاور رئيسة، تمثلت في التعريف بالمفاهيم الأساسية لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، وتطبيق وتعزيز السلوك الأخلاقي في بيئة العمل، إضافة إلى توضيح حقوق وواجبات الموظف العامة. يأتي ذلك ضمن سلسلة من البرامج التي تقدمها أكاديمية التدريب النسائية لتطوير الكوادر البشرية. محاور البرنامج





التعريف بالمفاهيم الأساسية لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل



تطبيق وتعزيز السلوك الأخلاقي في بيئة العمل



توضيح حقوق وواجبات الموظف العامة



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