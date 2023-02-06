حملات رقابية على صوالين الحلاقة الرجالية والنسائية بمكة

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وعملت الأمانة على تصميم ملصقات توعوية تتضمن العديد من العبارات والخطوات الإرشادية للتعريف بالطرق الصحية في مختلف الخدمات، وتقديم ملصقات تثقيفية، بهدف ترسيخ الاشتراطات في أذهان العاملين والمستفيدين منها، مع رفع درجة الوعي وإرشادهم.وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية تكثف جولاتها الميدانية خلال هذه الفترة على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل، والتأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والصحية وتطبيق الإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط، والتي من شأنها حماية العملاء والعاملين.
مراقبة المباسط المخالفة
وضبطت أمانة العاصمة المقدسة 410 كجم من الخضراوات والفواكه؛ وذلك في إطار جولاتها الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، وتسليم المستفاد منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها.
كما ضبطت الأمانة موقعا عبارة عن استراحة يتم بداخلها تخزين وتحضير الأطعمة بشكل عشوائي، مما أسفر عن مصادرة وإتلاف 450 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، حيث تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع إغلاق الموقع على الفور واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
الحملات الرقابية
- تطبيق 13 معيارا لتعزيز الالتزام بالحلاقة الصحية الآمنة
- تصميم ملصقات توعوية تتضمن العديد من العبارات الإرشادية
- تقديم ملصقات تثقيفية، بهدف ترسيخ الاشتراطات
- رفع درجة الوعي وإرشادهم
- إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة الاشتراطات
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