شكرا لقرائتكم خبر مشروع لرقمنة سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى رقمنة سفر إفطار رمضان المبارك داخل المسجد الحرام، من خلال تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي الشريف، ومواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تواجه مقدمي الخدمة، وإطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة.

من جهة ثانية، قدمت الرئاسة العامة سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وذلك للعمل على راحة المصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين بين توزيع الكتيبات والمطويات لـ1.500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ15.500 مستفيد، إلى جانب 87.436 مستفيدا من التوعية الميدانية.

واستفاد 1.926 مستفيدا من خدمة التطويف، وتم استخدام 130 لترا من المطهرات، و2650 لترا من المعطرات، و32.100 لتر لتعقيم السجاد، و5.200 لتر من معقمات الأيدي، و2.300 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2.100 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32 ألف لتر في تعقيم الأسطح.

كما شملت نوعية الخدمات توزيع 298 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 25.199 من الإرشاد المكاني باللغات، و837 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، والعمل على فرش 16.100 سجادة، وتقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام. إلى ذلك، نظمت الرئاسة ممثلة في الوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية، ورشة عمل لمناقشة جاهزية خطط موسم رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية ديمة بنت سالم باسليم، أن الورشة شهدت شرح نموذج الخطة التشغيلية لموسم رمضان، وبيان أهم الركائز الأساسية للعمل التشغيلي، ووضع كل الوكالات والوكالات المساعدة على خارطة طريق العمل المؤسسي، لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية للقاصدات والمعتكفات، وتيسير أرقى وأسهل السبل.

من الخدمات النوعية

