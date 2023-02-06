الإضرار بالسياحة يتصدر مخاطر انتشار قرود البابون

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وكان المركز أكد أخيرا أن برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون وإيجاد الحلول التي ينفذها المركز يسير وفق خطة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة، تدعمها خبرات مختصة من مختلف دول العالم، وأنه قطع شوطا كبيرا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها، إضافة إلى تنفيذ عدد من الحلول العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.وفي هذا الصدد جرى الانتهاء من المسوحات الميدانية لحصر أعداد ومواقع قرود البابون المستأنس الذي تتولد منه المشاكل، في 504 مواقع، وحصر الحلول المقترحة على مستوى العالم وقياس مدى فاعليتها وتطبيقها في المملكة، إضافة إلى تركيب 300 لوحة إرشادية وتنفيذ 5 حملات توعوية على مستوى المملكة وإنشاء تطبيق الكتروني للبابون.
واستجاب المركز لنحو 2000 بلاغ عبر منصة فطري، وجرى الانتهاء من إعداد خرائط للغطاء النباتي والمائي والحراري للمناطق المتضررة، إضافة إلى فحص الأمراض المشتركة لعينات من قرود البابون، كما تم إبعاد القرود عن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومعالجة المشاكل الناجمة عنها في هذه المناطق.
المخاطر الستة:
- تتسبب في الإضرار بالسياحة في المناطق المتضررة.
- مهاجمة الناس وخصوصا الأطفال.
- نقل الأمراض والفيروسات.
- الإخلال بالتوازن البيئي.
- إتلاف المحاصيل الزراعية.
- اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.
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