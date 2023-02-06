1300 ريال لليلة بمخيمات الـVIP

تستقطب منطقة بريمان بجدة آلاف الزوار الباحثين عن المخيمات التي تعد علامة بارزة لإطلالة فصل الشتاء، وتتميز تلك المخيمات بمواقعها ذات المسطحات الخضراء، التي تمكن الزوار من المحافظة وخارجها من ممارسة شتى الهوايات كركوب الدراجات النارية والمشي، والسلة والتنس وإعداد أنواع الطعام.

حمامات فاخرة

وتتنوع المخيمات بين درجات عادية ودرجات عليا، وكذلك درجة رجال الأعمال التي تكون على مستوي راق، وتتميز بالخدمات الـVIP إذ تضم قسم للعائلات وألعابًا ودبابات وحمامات فاخرة وأماكن لعمل المندي وملعب طائرة وحافظة ثلج وسماعات موزعة على كامل المخيم، ويصل سعر الليلة الواحدة إلى 1300 ريال نهاية الأسبوع «الويكند»، و1000 ريال وسط الأسبوع للدرجة الأولى، أما الدرجة الثانية فتتميز ببيت شعر كبير يتسع لأكثر من 60 شخصًا بفرش نظيف ومغاسل ودورات مياه وشاشة عرض 55 بوصة، واشتراك بالقنوات الرياضية، وطاولات وملعب طائرة، ومساحة كافية أمام المخيم لراحة الضيوف ومواقف للسيارات، مع توفر أدوات الشاي والقهوة والطبخ وحفرة مندي مجهزة للطبخ بكامل تجهيزاتها ومشب للنار، مع إمكانية تجهيز العشاء.

مخيمات الشباب

تتميز مخيمات الشباب في بريمان بمواصفات عالية الجودة وتترواح الليلة من 800 إلى 1000 ريال، حسب أيام الأسبوع، والمخيم بقسمين للشباب، وخيمة جلسات أرضية وشاشة تليفزيون، ودورات مياه، وحفرة مندي ومنقل حطب وشبك طائرة وطاولة كيرم بلوت، ومنطقة ألعاب أطفال (كرة سلة - كرة قدم - ألعاب رملية).