كتلة هوائية شمالية باردة وانخفاض درجات الحرارة

اعتبارا من الثلاثاء، يتوقع أن تبدأ كتلة هوائية باردة بالاندفاع نحو المملكة قادمة من الشمال، تنخفض معها درجات الحرارة نهارا في الرياض لنحو 25 درجة مئوية، وتكون ليلا بحدود 14 درجة مئوية.

وتتأثر العاصمة خلال هذه الأيام بهبوب رياح جنوبية تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير لتلامس حاجز الـ30 درجة مئوية، وتكون الصغرى بحدود 19 درجة مئوية.

رياح جنوبية

أما نهار الأربعاء، فيزداد تأثير الكتلة الباردة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة العظمى مقارنة بيومي الإثنين والثلاثاء لتصبح حول الـ20 درجة مئوية، أي أنها ستكون أقل بـ10 درجات مقارنة بأمس.

وتوقع موقع طقس السعودية أن يسود طقس مستقر في معظم مناطق السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعة متوقعة في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة تثير الغبار والأتربة، أما اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء فتكون الرياح نشطة إلى قوية في أجزاء من شمال المملكة.

زخات متفرقة

وقال إنه نهارا يكون الطقس باردا إلى بارد نسبيا في شمال المملكة وفوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في حائل والقصيم وحفر الباطن والمنطقة الغربية، ويميل للحرارة في بقية المناطق. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة إلى قوية السرعة في المنطقة الشمالية وسواحل جدة، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار في أجزاء من شمال المملكة. ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من غرب الحدود الشمالية والقريات، موصيا بالانتباه من الطقس المغبر في الجوف والحدود الشمالية.

وليلا، يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة في المنطقة الشمالية وحائل، مع حرارة صفرية في تبوك والجوف صباح الأربعاء، وباردا نسبيا في الشرقية والوسطى والغربية، ومعتدلا في الجنوبية، كما يميل للدفء في سواحل جنوب البحر الأحمر.

من جهته، قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق إن الأحد الماضي كان آخر الشبط وبدأ أول موسم العقارب لمدة 39 يوما، أغلبها أجواء معتدلة لا تخلو من برد مباغت وبانتهائها ينتهي الشتاء الفعلي.

وأعلن عدد من الإدارات العامة للتعليم بعدد من المناطق ومن بينها الجوف وتبوك وحائل والحدود الشمالية وتعليم القريات تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها، وتحويلها «عن بعد» حرصاً على سلامة الجميع، وشمل ذلك جامعة الجوف وفروعها، وجامعة الحدود الشمالية وفروعها، التدريب التقني في الحدود الشمالية.