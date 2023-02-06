تحسين المشهد البصري بالعاصمة المقدسة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على المعدات والآليات الثقيلة المخالفة؛ وذلك لتحسين المشهد البصري، مع تطبيق لائحة الغرامات على المخالفين للأنظمة والتعليمات، أسفرت عن حجز 10 معدّات مخالفة.

وأغلقت الأمانة مبنى سكني يُستخدم لتخزين زيوت المركبات المستعملة وقطع الغيار والإطارات في بيئة تفتقر للاشتراطات وتهدد السلامة العامة، مع إفراغ الموقع على الفور.

ونفذت عمليات طمر 4 آبار أهلية وتأمين خطورتها في حيي الحسينية وبطحاء قريش بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى معالجة وصيانة وإعادة تأهيل الطرق المتهالكة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة.