تحسين المشهد البصري بالعاصمة المقدسة

وأغلقت الأمانة مبنى سكني يُستخدم لتخزين زيوت المركبات المستعملة وقطع الغيار والإطارات في بيئة تفتقر للاشتراطات وتهدد السلامة العامة، مع إفراغ الموقع على الفور.
ونفذت عمليات طمر 4 آبار أهلية وتأمين خطورتها في حيي الحسينية وبطحاء قريش بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى معالجة وصيانة وإعادة تأهيل الطرق المتهالكة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة.
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