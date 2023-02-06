السعودية اليوم / سموُّ أمينِ منطقة الرياض يستقبل وفدًا من محافظي سلطنة عمان



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض اليوم، وفداً من محافظي سلطنة عمان، ضمّ محافظ ظفار صاحبَ السموِّ مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، ومحافظ جنوب الشرقية الدكتور يحيى بن بدر المعولي، ومحافظ الداخلية الشيخ هلال بن سعيد الحجري، ومحافظ جنوب الباطنة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي، ومحافظ الوسطى الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي، ومحافظ الظاهرة نجيب بن علي الرواس، ومحافظ شمال الشرقية الشيخ علي بن أحمد الشامسي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحبَ السموِّ السيد فيصل بن تركي آل سعيد، وذلك خلال زيارتهم الرياض.

ورحَّب سموُّ أمينِ الرياض بسموِّ المحافظ والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن اللقاء بداية للتعاون بين الطرفين، مؤكداً استعداد الأمانة لفتح باب التعاون في جميع المجالات التي تخدم الطرفين.

وتخلَّل اللقاء اجتماعُ مشترك بحضور سموِّ الأمين وقيادات الأمانة والوفد العماني، جرى خلاله استعراض أهم وأبرز المشاريع والملفات التي تعمل عليها الأمانة بشأن إدارة المدينة، ونبذة عن إستراتيجيتها في مجال الاستثمار والاستدامة، بالإضافة إلى خططها في التحول الرقمي، والمشاريع النوعية.

من جهته، أشاد الوفد العماني بما تناوله العرض من مشاريع في مدينة الرياض، التي ضمَّت عدداً من المشاريع الواعدة الكبرى مثل "حديقة الملك سلمان" و "الرياض آرت" و "الرياض الخضراء"، ومشروع "المسار الرياضي"، إضافة إلى حدائق الملك عبدالله العالمية، التي تعدُّ من أكبر الحدائق المغطاة في العالم.

وفي ختام اللقاء، قدَّم سموُّ الأميرِ فيصل بن عياف هدايا تذكارية للضيوف، كما تسلَّم سموُّه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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23:01ت م

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