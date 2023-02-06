السعودية اليوم / أكاديمية طويق تطلق 60 معسكرًا احترافيًّا في مجالات التقنية والبرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أعلنت أكاديمية طويق إطلاقَ 60 معسكرًا احترافيًّا في مجالات التقنية والبرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والعديد من مجالات التقنيات الناشئة، وذلك ضمن المؤتمر التقني العالمي ليب 23 الذي أُقيم بمدينة الرياض اليوم.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالعزيز الحمادي، أن الأكاديمية تعمل على تقديم العديد من المعسكرات والبرامج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، مؤكداً إتاحة التقديم عبر الرابط التالي: https://tuwaiq.edu.sa.

يذكر أن عدد المستفيدين من الأكاديمية بلغ أكثر من 3000 متدرب شهريًّا، عن طريق حضور المعسكرات والدورات التي تُقام حضوريًّا في مقر أكاديمية طويق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما تستقبل برامج الأكاديمية مختلف الفئات العمرية من الطلاب والخريجين والموظفين على رأس العمل؛ لتطوير مهاراتهم وقدراتهم التقنية في شتَّى المجالات الواعدة وبشهادات احترافية معتمدة.

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22:54ت م

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