السعودية اليوم / أمانة الرياض تنجز تجميل جداريات نفق تقاطع طريقي التخصصي والإمام سعود بن عبدالعزيز



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أنجزت أمانة منطقة الرياض تجميل جداريات نفق تقاطع طريقي التخصصي والإمام سعود بن عبدالعزيز، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في المدينة، انسجامًا مع المستهدفات الطموحة للعاصمة.

وأشركت الأمانة عددًا من الرسامين المبدعين، وأتاحت لهم فرصة الإسهام في تجميل جداريات الأنفاق، في إطار حرصها على تعزيز دور السكان في تنمية المدينة وتطويرها.

وتضمَّنت جدارية نفق التخصصي رموزًا تعبِّر عن القيم الأصيلة لسكان الرياض، إلى جانب الهوية المحلية للعاصمة.

وتأتي خطوة تجميل جداريات الأنفاق متكاملة مع أعمال أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الاحتفاء بمختلف الفنون الإبداعية في الفضاء العام للمدينة، إلى جانب دورها في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية المدينة عالمياً.

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