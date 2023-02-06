السعودية اليوم / تخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة من معسكرات أكاديمية طويق في مؤتمر ليب 23



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

احتفت أكاديمية طويق - اليوم- بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة من برامج ومعسكرات طويق، ضمن المؤتمر التقني العالمي ليب 23 الذي أُقيم بمدينة الرياض.

وقد تم تكريم خريجي المعسكرات بعد إتمامهم برامج ومعسكرات متنوعة في المجالات التالية: هندسة البرمجيات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، تطوير الألعاب، وغيرها من مجالات التقنيات الناشئة، وقد استفاد من البرامج عددٌ من الباحثين عن العمل والطلاب وخريجي الجامعات والموظفين على رأس العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن الأكاديمية تعمل على تطوير الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية، ضمن معسكرات وبرامج احترافية في مجالات متخصصة؛بهدف سد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

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22:20ت م

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