السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية سيرلانكا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

نيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل الإمارة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري - مساء اليوم- حفلَ سفارة جمهورية سيرلانكا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق الإنتر كونتننتال.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة باكير محي الدين أمز ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل مدير الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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22:10ت م

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