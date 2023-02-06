شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم فلامنجو قبل مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام دافيد لويز لاعب فلامنجو، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد فلامنجو لمواجهة نظيره الهلال السعودي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال لويز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: نتطلع للمضي قدما، وأنا سعيد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وسنبذل قصارى جهدناللفوز غدًا.

وتابع: يجب أن نلعب غدا بروح الفريق الواحد، حتى نتمكن من الفوز على الهلال، وحلم المشاركة في كأس العالم للأندية بدأ بالنسبة لنا منكأس الليبرتادوريس، ومباراة الهلال صعبة، لكن طموحنا العودة باللقب للبرازيل.

وأضاف: الهلال فريق قوي ويستحق التواجد في كأس العالم للأندية، لذلك علينا أن نصنع الفارق إذا أردنا التواجد في النهائي.

وختم: فرق أمريكا اللاتينية تهتم كثيرا بهذه البطولة، فهي فرصة للعب أمام أبرز اللاعبين من مختلف القارات، والشعب المغربي رائع، فهم شغوفون بحب كرة القدم، لذلك متأكد أن هنا مشجعين كثر لنا سيساندونا غدا في الملعب.