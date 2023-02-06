شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن إنسحاب الفريق من مسابقة الدوري.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنسحاب الفارس الأبيض من مسابقة الدوري المصري، بعد تعنت اتحاد الكرة ضد الفريق، فى تقييد صفقات الانتقالات الشتوية، الذي أبرمها الفريق مؤخرًا، بسبب عدم تسجيلها حتى هذه اللحظة.

وأضاف أنه سيطلب بحل إتحاد الكرة بشكل كامل، على غرار ما يحدث من فريق لخدمة الفريق المنافس، فى إشارة إلى غريمه التقليدي الأهلى، والذي خسر مسابقة الدوري فى الموسمين الماضيين، مما يجعل من الصعوبة أن يخسر الفريق اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وواصل أن الفريق قدم شكوي بالفعل فى الإتحاد المصري يطالب بحله على الفور، بسبب تواجد صفقات الزمالك على سيستم الاتحاد، ومع ذلك لم يتم إستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين، والتى تسمح لهم بالمشاركة مع الفريق.



رئيس الزمالك يحمل الاتحاد المصري السبب

وحمل الاتحاد المصري الزمالك السبب فى الهزيمة التى تعرض لها الفريق اليوم أمام فاركو، حيث أكد أن الفريق يوجد به بعد القصور والغيابات المؤثرة، ومن ثم فإن الاتحاد حرم الفريق من حق آخر مشروع للفريق.



رئيس الزمالك يدعو لإجتماع طارئ

ودعي رئيس نادي الزمالك أعضاء مجلس الإدارة لإجتماع طارئ للوقوف على هذه التداعيات، ومن ثم أخذ القرار المناسب وإعتماد قرار إنسحاب الفريق من مسابقة الدوري المصري من عدمه.