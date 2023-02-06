السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم تعلن نتائج "مؤشر ترتيب" للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم للعام الدراسي 1443هـ



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب - بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم- نتائجَ "مؤشر ترتيب" للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم للعام الدراسي 1443هـ.

ويقدم هذا المؤشر ترتيبًا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها على مدى ثلاثة أعوام دراسية في الاختبارات المعيارية التي تنفِّذها الهيئة (القدرات والتحصيلي).

ويهدف "مؤشر ترتيب" إلى تعزيز الشفافية وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم؛ لتطوير أدائها بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العام، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، كما يمكِّن المؤشر أولياء الأمور من معرفة مستوى مدارس أبنائهم وبناتهم، وتحديد المدارس المناسبة لهم.

ويحتوي موقع المؤشر في نسخته الحالية المطوَّرة على عدد من الخدمات الإضافية؛ ومنها تطوير صفحة المؤشر الرئيسة لتضم قائمة بالمدارس الأعلى أداءً على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وتطوير بطاقة المدرسة وإضافة معلومات مهمة تساعد المدارس في تتبع التغير في الأداء على مدى ثلاث سنوات.

ويشمل الموقع تطوير خدمات الخريطة التفاعلية على مستوى المناطق بإضافة خدمة إظهار المتوسط العام لكل مكتب وإدارة تعليم، وكذلك دليل نتائج إدارات ومكاتب التعليم والمدارس كتقرير يمكن تحميله وطباعته، بالإضافة إلى تطوير وتحسين خيارات البحث؛ لتسهيل التصفُّح.

ودعت الهيئة عموم المهتمين إلى الاطلاع على المؤشر من خلال الرابط التالي: https://www.tarteeb.edu.sa/home.

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21:15ت م

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