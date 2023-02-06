شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خالد مرتجي يعلن التقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الكابتن خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي المصري مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في التقدم ببلاغ للسيد المدعي العام العسكري ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

خالد مرتجي يعلن التقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر خالد مرتجي تغريدة جاء فيها:" أتقدم غدًا ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد المدعو مرتضى منصور لتطاوله وإساءاته لوالدي المرحوم الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي أحد قيادات القوات المسلحة المصرية".

يُذكر أن مرتجي يتواجد حاليًا مع بعثة النادي الأهلي التي تتواجد في المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وهي التي يستعد فيها أبناء السويسري مارسيل كولر لمواجهة الملكي ريال مدريد يوم الأربعاء ضمن لقاءات الدور نصف النهائي.

في الوقت الذي ضمن فيه المارد الأحمر الحصول على 2 مليون دولار أمريكي نظير الوصول للدور نصف النهائي قابلة للزيادة حال الوصول للمباراة النهائية والحصول على أي من المركزين الأول أو الثاني.