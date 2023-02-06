شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بعد مباراة الزمالك وفاركو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو من خطف فوز هام على حساب نادي الزمالك بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة الزمالك وفاركو

وكانت مباراة الزمالك وفاركو قد انتهت على وقع فوز كتيبة طارق العشري بثلاثية نظيفة سجلها شريف نجيب وعمرو جمال واللاعب الدولي السوداني سيف تيري في الدقائق 6 و29 و90+4 على الترتيب.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بعد مباراة الزمالك وفاركو