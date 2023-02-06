شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بعد مباراة الزمالك وفاركو والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو من خطف فوز هام على حساب نادي الزمالك بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023.
مباراة الزمالك وفاركو
وكانت مباراة الزمالك وفاركو قد انتهت على وقع فوز كتيبة طارق العشري بثلاثية نظيفة سجلها شريف نجيب وعمرو جمال واللاعب الدولي السوداني سيف تيري في الدقائق 6 و29 و90+4 على الترتيب.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بعد مباراة الزمالك وفاركو
- أحمد الشيخ (غزل المحلة) - برصيد 9 أهداف.
- أحمد سيد زيزو (الزمالك) محمد حمدي ذكي (أسوان) رمضان صبحي (بيراميدز) رزقي حمرون (فاركو) - المركز الثاني برصيد 6 أهداف.
- محمد شريف (الأهلي) مصطفي فتحي (بيراميدز) رفيق كابو (إنبي) مصطفي زيكو (حرس الحدود) مابولولو (الاتحاد السكندري) - برصيد 5 أهداف.
- يوسف أسامة نبيه (الزمالك) فخري لاكاي (بيراميدز) كريم بامبو محمد هلال (البنك الأهلي) كريم فؤاد (طلائع الجيش) أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) جابريل أوروك (غزل المحلة) - برصيد 4 أهداف.
- عمرو السولية (الأهلي) سيف الدين الجزيري (الزمالك) محمد الشامي (الإسماعيلي) محمود علاء (الاتحاد السكندري) إبراهيم عادل (بيراميدز) إلياس الجلاسي (المصري) برصيد 3 أهداف.