شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين وهي التي جمعت بينهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من البطولة للموسم الكروي الجديد 2022-2023.
مباراة الزمالك وفاركو
وكانت مباراة الزمالك وفاركو قد انتهت على وقع فوز كتيبة طارق العشري بثلاثية نظيفة سجلها شريف نجيب وعمرو جمال والسوداني سيف تيري.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين وفق ما يلي:-
- 1- الأهلي في المركز الأول برصيد 37 نقطة.
- 2- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.
- 3- فيوتشر في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.
- 4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.
- 5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.
- 6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 27 نقطة.
- 7- غزل المحلة في المركز السابع برصيد 26 نقطة.
- 8- أسوان في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.
- 9- المصري في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.
- 10- فاركو في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.
- 11- سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.
- 12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.
- 13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.
- 14- إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.
- 15- حرس الحدود في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.
- 16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.
- 17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر 13 نقطة.
- 18- الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقاط.