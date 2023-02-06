شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين وهي التي جمعت بينهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من البطولة للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة الزمالك وفاركو

وكانت مباراة الزمالك وفاركو قد انتهت على وقع فوز كتيبة طارق العشري بثلاثية نظيفة سجلها شريف نجيب وعمرو جمال والسوداني سيف تيري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأثنين وفق ما يلي:-