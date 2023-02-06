شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة طريفة.. الزمالك يقترب من الإطاحة بفيريرا للمرة الثانية على التوالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية عن إحتمالية حدوث مفاجأة من العيار الثقيل فى الساعات المقبلة، حيث تشير بعض الأصوات من داخل نادي الزمالك عن إمكانية الإطاحة بالمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا للمرة الثانية على التوالي فى أقل من شهر، الشئ الذي لم يحدث من قبل.

وأضافت التقارير أن هناك حالة من الغضب داخل الزمالك بعد الهزيمة من فاركو بثلاثية نظيفة فى مواجهة الليلة بالدوري المحلي، فى المباراة الأولي التى يقودها فيريرا بعد عودته لتدريب الفريق، والذي لم يظهر من خلالها أي ردة فعل إتجاه ما يحدث فى المباراة من الأحداث.

بعدما أكتفي المدرب بالجلوس على دكة البدلاء ومتابعة المباراة مثل المشاهدين تمامًا، تاركا ذمام الأمور لمساعده المصري أسامة نبيه، والذي كان قد تم تعيينه من قبل فى منصب المدرب المؤقت، قبل أن يعود للفريق كمدرب مساعد.



الزمالك يبحث عن حل للشرط الجزائي

وأكدت بعض المصادر أن الزمالك لا يمتلك سيولة مادية كبيرة فى الفترة الحالية، الشئ الذي يجعله يبقي على فيريرا، خوفا من شكوي المدرب البرتغالي للزمالك فى الفيفا بسبب قيمة الشرط الجزائي، الذي طالب بها، والذي لا يمتلكها الفريق فى الفترة الحالية.

ومن ثم فإن الزمالك ينتظر الأموال التى سيتقاضاها من أزمة كهربا الأخيرو وقرار الفيفا النهائي فى هذا الصدد، على أمل أن يرفض الاتحاد الدولي طلب تقسيط غرامة اللاعب، الشئ الذي سيجبره لدفع 2 مليون دولار كاملة، وبالتالي فسخ تعاقد المدرب وسداد الشرط الجزائي.