شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فاركو يكتسح الزمالك بثلاثية قاسية في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على يد مضيفه فريق نادي فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء اليوم الإثنين في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسقط بثلاثية مهينة أمام فاركو

افتتح ثلاثية فريق نادي فاركو شكري نجيب في الدقيقة السابعة بعد أن إستغل خطأ فادح من اللاعب حسام عبد المجيد الذي فشل في التمرير.

وفي الدقيقة الثلاثين أضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين قبل أن يتمكن الدولي السوداني سيف تيري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتعد تلك المواجهة هي الأولى التي يتاوجد فيها جيوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على مقاعد البدلاء بعد أن عاد منذ أيام قليلة من الإقالة بينما أدارها أسامة نبيه المدرب العام من على الخطوط.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وفاركو

بهذا الفوز رفع نادي فاركو رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة عشر في المركز العاشر بينما توقف رصيد نادي الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.