شكرا لقرائتكم أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سرد متابعات الخليج 365 المصري محمد شعبان موقفًا حدث معه عقب أداء العمرة الفترة الماضية، بعدما تركته الحافلة ونسي بداخلها جميع متعلقاته ليجدها بكل يسر بعد اتصاله بقوات أمن الطرق.

وقال شعبان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: إنه وبعد إتمامه العمرة وخلال عودته وفي فترة الراحة، تركته حافلة الأتوبيس التي كان يرتادها ومعها جميع أوراقه الثبوتية من باسبور وأموال وأجهزته اللوحية.

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وفي حالة من التوهان لم يدرك متابعات الخليج 365 المصري محمد شعبان طرق التعامل مع الأمر، بعدما حاول الاتصال بمشرف الأتوبيس والشركة ولكن دون رد، ليقترح عليه سواق تريلا يمني بالركوب معه واللحاق بالأتوبيس.

استجابة أمن الطرق

وخلال لحاقهما بالأتوبيس المتجه إلى الرياض، اقترح عليه السواق اليمني الاتصال بأمن الطرق لإبلاغهم بالواقعة، ليسألوه بعدها عن معلومات تخص الأتوبيس وبعد دقيقتين جاءه الرد من أمن الطرق: “أستاذ محمد إحنا وقفنا الأتوبيس في نقطة التفتيش قبل مدخل الرياض ومستنيك بالسلامة!!”.

وأشار شعبان إلى أنه بعد وصوله لمدخل الرياض وجد الحافلة وأحد ضباط أمن الطرق بانتظاره، عارضًا عليه إجراء شكوى على السواق والحافلة للضرر الذي لحق به، لكنه رفض عمل شكوى وسط ذهول من طريقة التعامل ليقارنها بما قد يحدث معه في مصر في حال وقوع نفس الأمر.