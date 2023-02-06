شكرا لقرائتكم اتفاقيات لسدايا لتطوير منصة الإدارة السحابية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تفاهم مع شركة (راك سبيس تكنولوجي) بهدف بحث سبل تصميم مركز الخبرة السحابي وإنشائه وتشغيله بما يسهم في توسيع نطاق تشغيل الخدمات وتحسينها وتطويرها ويتوافق مع سحابة سدايا.

التفاصيل

جاء ذلك خلال مشاركة “سدايا” في النسخة الثانية لمؤتمر ليب23 كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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ومثل “سدايا” في التوقيع مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للتقنيات الرقمية المهندس وليد الغامدي، وعن الشركة الرئيس التنفيذي عمار مالتيرا.

الأهداف

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث تطوير سحابة سدايا وتحسينها لرفع مساهمتها في أهداف رؤية 2030 ، وتطوير منصة الإدارة السحابية لتقديم واجهة موحدة لمختلف مصادر البيانات لاستعراض عمليات الخدمات المشتركة.

كما وقّعت سدايا مذكرة تفاهم مع شركة “سيسكو”؛ بهدف الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومثّل “سدايا” في التوقيع مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للتقنيات الرقمية المهندس وليد الغامدي، وعن الشركة العضو المنتدب في المملكة سلمان فقيه.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الشبكات الواسعة الافتراضية بما في ذلك النشر والتنفيذ ونقل المعرفة وبناء الخبرات الوطنية، ومناقشة المبادرات المحتملة والحالية المتعلقة بإطار خدمات الوصول الآمن ((SASE، والمبادرات المحتملة في المملكة بين الطرفين في ظل أهداف سدايا المتمثلة في دعم ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.