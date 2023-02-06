السعودية اليوم / رئيس مجلس الوزراء القطري يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



الدوحة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

التقى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، الذي يزور قطر حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات المتعلقة باجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي ستعقد في تونس الثاني من مارس القادم، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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19:48ت م

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