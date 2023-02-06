

الخرطوم 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أعربت السودان عن خالص تعازيها لكل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وبعض دول منطقة شرق المتوسط اليوم.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، تضامنها مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين وللشعبين التركي والسوري الأمن والاستقرار والرخاء.

// انتهى //

18:37ت م

0200





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان تعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.