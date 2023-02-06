السعودية اليوم / الهيئة الملكة لمحافظة العلا توقع مذكرة تفاهم لتوفير حلول رقمية لتحسين تجربة المستخدمين



العلا 15 رجب 1444هـ الموافق 6 فبراير 2023م واس

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة اتحاد اتصالات " موبايلي" ،اليوم ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في محافظة العلا وتوفر حلول رقمية متطورة لتحسين تجربة المستخدمين في العلا.

وتمكن مذكرة التفاهم من تطوير البنية التحتية الرقمية لمحافظة العلا؛ وتحقيق مستهدفات الهيئة في رفع جودة الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي وسكان وزوار العلا، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030، كما تمكن المذكرة من توسيع نطاق التعاون ليشمل مواضيع أخرى بحسب ما تقتضيه المصلحة المشتركة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية المختلفة في العلا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح المدني،أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، ستعزز من توفير الخدمات التقنية بجودة عالية والمساهمة في وضع أسس لتحسين الخدمات الرقمية المقدمة لسكان العلا وزوارها، وستلبي كذلك التوسع المستقبلي على صعيد جاذبية قطاع الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية، تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، لتصبح العلا وجهة مثالية للعيش والعمل والزيارة، وكذلك وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان البدران ،أن الشركة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى توفير حلول رقمية للبنية التحتية في المحافظة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما ستقوم بتوفير خدمات تقنية متطورة في مجالات عدة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، والجيل الخامس وغيرها.

// انتهى//

18:18ت م

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