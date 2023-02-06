السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة خارجية دولة قطر



جدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه في مكتبه اليوم ، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية القطرية، السفير علي المنصوري.

وأعرب السفير عن دعم بلاده للمنظمة تحت قيادة الأمين العام ولما يبذله من جهود، مؤكداً تعاون قطر الكامل معه.

من جانبه أشاد الأمين العام بمواصلة دولة قطر في دعم العمل الإسلامي المشترك، والاضطلاع بدور فاعل داخل المنظمة.

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18:17ت م

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