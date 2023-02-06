السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يُعزي في ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا ، مما أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد معالي الأمين العام تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الشعبين السوري والتركي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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18:17ت م

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