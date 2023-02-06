السعودية اليوم / وزارة الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر منصة "أبشر" في مؤتمر "ليب23"



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

تشارك وزارة الداخلية في معرض

وتستعرض وزارة الداخلية لزوار المؤتمر خدماتها الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة "أبشر"، كإصدار هوية بدل فاقد، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات، إضافة إلى مبايعة المركبات إلكترونيًا، ومزاد اللوحات الإلكتروني، وإسقاط المركبات المقدمة من الإدارة العامة للمرور، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات.

وتمكنت وزارة الداخلية عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات "أبشر" على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

17:29ت م

0177



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستشارك وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي "ليب23" وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة "أبشر"، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.وتستعرض وزارة الداخلية لزوار المؤتمر خدماتها الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة "أبشر"، كإصدار هوية بدل فاقد، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات، إضافة إلى مبايعة المركبات إلكترونيًا، ومزاد اللوحات الإلكتروني، وإسقاط المركبات المقدمة من الإدارة العامة للمرور، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات.وتمكنت وزارة الداخلية عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات "أبشر" على الأجهزة الذكية.// انتهى //17:29ت م0177

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